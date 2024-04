Baby Girl, la cagnolina cieca e più anziana del rifugio è stata adottata: passerà i suoi ultimi giorni con una nuova famiglia

di Serena De Santis

Trovare casa a un cane anziano è già molto difficile, ma se ha anche una disabilità diventa molto più complicato. È la storia di Baby Girl, una cagnolina di 16 anni parzialmente cieca che è riuscita a trovare una famiglia grazie all'appello del rifugio di animali Main Line Animal Rescue di Chester Springs, in Pennsylvania.

Baby Girl ha passato maggior parte della sua vita all'interno di un recinto dato che nessuno voleva adottarla per via dei suoi problemi alla vista. I volontari del rifugio hanno sempre cercato di non farla sentire sola, regalandole ogni giorno una grande dose di coccole. Pensavano che avrebbe trascorso i suoi ultimi giorni lì, all'interno della propria gabbia, fino a quando non è arrivata una richiesta di adozione.

La richiesta

Pur sapendo che le possibilità erano poche i volontari hanno pubblicato un appello sui social, spiegando la situazione sanitaria e l'età della cagnolina.

Non appena Baby Girl ha capito che stava per uscire dal box è tornata a sorridere e adesso vive felicemente in una casa insieme alla sua nuova famiglia.

