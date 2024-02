«La mia ragazza pretende regali e cene ogni giorno, ma non posso permettermelo. Mi ha detto "di fare l'uomo" e l'ho lasciata»

Ah l'amour. Oggi è sempre più difficile incontrare la persona giusta, condividerci le giornate, le passioni, i pensieri e gli ideali. A volte è solo una questione mentale, altre volte solo attrazione fisica. Ma quando si capisce che non si è fatti per stare insieme e che si sta solo perdendo tempo? Un ragazzo - "TrentinoNoFlowers" - ha raccontato la sua esperienza su Reddit spiegando di aver capito che la sua fidanzata non era la persona con la quale avrebbe voluto mettere su famiglia e passarci la vita insieme: «Pretendeva regali, cene e attenzioni ogni giorno senza mai pagare la sua parte. Mi sminuiva e non capiva che non avevo le possibilità economiche per fare tutto questo», ha spiegato il giovane a cuore aperto.