«Il mio fidanzato aveva la sclerosi ed era al verde. Pagavo io cene e viaggi, poi la madre mi ha detto che era tutto falso: mi ha truffata»

All'apparenza una normale storia d'amore, ma dietro le foto, i baci e le cene fuori porta si nascondavo gli inganni, le bugie e la cattivera di un uomo che per mesi ha truffato la fidanzata. Le aveva detto che i genitori lo aveva abbandonato quando era solo un bambino e che per questo aveva sempre vissuto con le suore. Le diceva di avere gravi problemi economici, che per anni era stato un senzatetto e che era malato. Il 30enne aveva convinto la fidanzata, Beth Thomas, di avere la sclerosi multipla. Quando lei ha scoperto l'intera macchina di inganni orchestrata dall'uomo, l'ha lasciato e ha chiuso immediatamente la relazione.