Cecilia Rodriguez: «Difficile tornare, ho sempre meno voglia anche di utilizzare i social, è un mondo cattivo»

«Home sweet home». La vacanza in Argentina di Cecilia Rodriguez è terminata: dopo aver trascorso più di due settimane nella sua terra natia con la «family» al completo, Cecilia è rientrata in Italia. La sorella di Belen, attiva sui social (sia per lavoro che per svago), ha ripreso la sua routine quotidiana. Tuttavia, nelle ultime ore, attraverso le sue Instagram stories, Cecilia Rodriguez ha pubblicato un video dove espone il suo pensiero in merito al suo «rientro in Italia» e all'utilizzo dei social.