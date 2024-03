Cecilia Rodriguez accompagna Ignazio Moser a scegliere l’abito del matrimonio: «Pensa di poter scegliere il colore ma…»

di Cristina Siciliano

«La futura sposa che accompagna il futuro sposo a scegliere l'abito». Così Cecilia Rodriguez racconta ai suoi follower di aver accompagnato Ignazio Moser alla prova dell'abito per il matrimonio che si terrà il 30 giugno. La sorella di Belen ha pubblicato un'altra foto che ritrae il suo futuro marito all'interno di un negozio accompagnata da un ironico: «Lui che pensa di poter scegliere il colore del suo abito».

Il matrimonio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, insieme dal 2017 e fidanzati ufficialmente dal 2022, si sposeranno in Toscana e più precisamente in Maremma, come aveva già anticipato Cecilia su Instagram. In merito all'abito, la showgirl ha fatto sapere più volte che sceglierà una o più creazioni di Atelier Emé. Saranno circa 200 gli invitati al matrimonio.

Cecilia Rodriguez ha spiegato che ci saranno altre damigelle ma il ruolo di Belén, sorella maggiore di Cecilia, sarà quello della damigella d'onore, come lei ha fatto al suo matrimonio. A quanto pare anche il fratello di Cecilia, Jeremias sarà tra i testimoni, mentre sembra che al nipote Santiago, abbia chiesto di poter portare le fedi, accompagnato da i nipotini di Ignazio Moser.

