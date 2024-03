⁠Cecilia Rodriguez, gli auguri di compleanno a mamma Veronica: il messaggio commuove

di Cristina Siciliano

Diventata nonna prima con Santiago (nato dall'amore tra Belen e Stefano De Martino) e poi con la piccola Luna Marì (bambina avuta da Belen con Antonino Spinalbese, Veronica Cozzani è una donna felice ed oggi compie 61 anni. Le figlie, Belen e Cecilia Rodriguez, hanno più volte raccontato quanto fosse stupenda Veronica da giovane. E proprio per il compleanno di mamma Veronica, Cecilia ha scritto un dolce messaggio che ha pubblicato con un post sul suo profilo Instagram.

La dedica di Cecilia Rodriguez

Nonostante le delusioni, Belen e Cecilia Rodriguez sono sostenute da un punto fermo della propria vita: la mamma Veronica Cozzani.

«Veronica è colei che mi ha dato la vita, che insieme a mio papà mi ha dato una famiglia, che mi ha dato la libertà necessaria per poter fare sempre tutto quello che volevo - ha scritto Cecilia Rodriguez a corredo del post Instagram -. Lei mi ha dato il suo amore perché non mi sentissi mai sola in questo mondo».

La sorella di Belen ha concluso: «Grazie mamma, perché mi hai dato tutto ciò di cui avevo bisogno per essere la donna che sono oggi, spero che tu sia orgogliosa di me, perché sono quello che sono, grazie a te».

