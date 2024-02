Cecilia Rodriguez, "mortazza" di mattina: la colazione con pizza bianca e mortadella è «alimentazione funzionale»

Con il ritorno ai ritmi serrati tra lavoro e preparativi per il matrimonio è normale sentire il bisogno di una marcia in più che permette di fare il pieno di forze per affrontare lunghe giornate dense di impegni. La soluzione per dare il corretto apporto di energia secondo Cecilia Rodriguez è «la mortazza».

La sorella di Belen ha condiviso nelle sue Instagram stories un simpatico video che mostra la sua colazione con una pizza bianca romana ripiena di mortadella.

Insomma, uno spuntino da leccarsi i baffi.