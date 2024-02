Cathy La Torre, l'avvocata: «Sono diventata genitore intenzionale dei miei nipoti. Ho ridotto il seno e la mia vita è cambiata»

L’avvocata Cathy La Torre ha fondato e dirige lo studio legale Wildside Human First. Su Instagram Avvocathy ha una community di quasi 1 milione di follower. Ma non sono questi gli elementi che l'hanno resa famosa: la donna da anni lotta per i diritti delle coppie omosessuali e della comunità Lgbtqi+, di cui ne ha discusso anche con Papa Francesco: «Gli ho espresso la necessità che si parli di violenza in tutti i luoghi di aggregazione e le parrocchie sono importanti. La violenza non va mai ridimensionata e mi piacerebbe iniziare un percorso dentro le chiese in cui i preti, le suore, le parrocchiane e i parrocchiani siano formati sul tema della violenza. Sarebbero così in grado di intercettarla e di indirizzare le vittime verso i centri antiviolenza territoriali».

L'incontro col Papa e l'amicizia con Michela Murgia

Amica stretta di Michela Murgia, l'avvocata racconta al Corriere della Sera: «Michela era un pilastro insostituibile. Ho migliaia di messaggi notturni con lei, faticavamo a dormire. Nell’ultimo periodo mi teneva sveglia, pensarla sveglia nella sua malattia. Non volevo lasciarla sola». Poi racconta della morte del cognato Gregory Bongiorno: «La geografia della mia vita è cambiata. Prima tornavo a casa due/tre volte l’anno. Oggi sono diventata genitore intenzionale dei miei nipoti di 16 e 12 anni».