Paige British ha 28 anni e attraverso numerosi interventi ha aumentato a dismisura le dimensioni del seno, arrivando ad una coppa I. Paige British è finita 14 volte sotto i ferri spendendo l'impressionante somma di 90mila euro, di cui la metà solo per il seno.

In un recente viaggio in una clinica di Los Angeles, la content creator ha pagato 17mila euro per aumentare la taglia della coppa da H a I, come riporta il Daily Mail.