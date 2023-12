Burioni contro i leoni da tastiera: «Prima no vax, poi pro Putin, ora insulti al papà di Giulia. Sono sempre gli stessi, controllate pure»

L'omicidio di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa un mese fa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, ha colpito milioni di italiani per le dinamiche della scomparsa, prima, e per il tragico epilogo, poi. Il dolore e le reazioni alla morte della giovane studentessa di Vigonovo hanno fatto tanto rumore, così come la sorella di Giulia, Elena, sperava affinché nessuno dimenticasse l'accaduto.

Non mancano, però, i leoni da tastiera che sui social insultano e si scagliano contro la famiglia Cecchettin per l'impegno sociale messo in atto sin dal primo momento soprattutto dal papà di Giulia. A difendere il papà di Giulia, Gino Cecchettin, è l'immunologo Roberto Burioni, che con un post su X ha puntato il dito contro «gli stessi» odiatori.