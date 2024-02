Biden, la moglie Jill: «Fa più lui in un'ora che la maggior parte della gente in un giorno intero»

«Joe ha 81 anni, è vero, ma in un'ora fa più di quanto la maggior parte delle persone fa in un giorno». Così la First lady Jill Biden ha difeso con forza suo marito, il presidente statunitense Joe Biden, in un'email inviata ai sostenitori della campagna, dopo il report presentato dal consulente speciale che suggeriva come il presidente avesse problemi di memoria, non ricordando neanche quando era morto suo figlio Beau.

Nel messaggio, Jill Biden ha scritto inoltre che non riesce a immaginare «che qualcuno possa provare a usare la morte di nostro figlio a fini politici». «Se hai subito una perdita del genere - ha spiegato -, sai che non lo puoi fare», ha riportato Abc News.