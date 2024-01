Beatrice Luzzi, «morto il papà Paolo»: ha lasciato la casa del Grande Fratello per motivi personali

Un grave lutto ha colpito Beatrice Luzzi che ha abbandonato la casa del Grande Fratello. Come ha annunciato la sua pagina twitter gestita dallo staff questa notte è morto il papà Paolo. Già lo scorso dicembre fa l'attrice era uscita dalla casa proprio per fare visita al papà che era in gravi condizioni.

