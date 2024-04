Beatrice Luzzi con i figli Valentino ed Elia a Verissimo: «Per loro ho sacrificato la carriera, li ho messi al primo posto»

È arrivato il weekend ed è tempo di Verissimo. A partire dalle 16.30 su Canale 5, la padrona di casa Silvia Toffanin apre le porte del suo salotto per interviste di coppia, confessioni a cuore aperto e rivelazioni inedite. Tra loro ci sarà anche Beatrice Luzzi con i figli Valentino ed Elia.

Chi è Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi è nata a Roma il 14 novembre del 1970 (quindi ha 53 anni), inizia l'attività teatrale da giovanissima. Dopo una parentesi in Rai, tra il 1999 e il 2001 interpreta una parte in «Vivere», soap opera di Canale 5. Moltissime le partecipazioni alle fiction, tra cui «Il Maresciallo Rocca», «Don Matteo», «I Cesaroni», «L'allieva» e «Un posto al sole». Non solo recitazione, però. Luzzi ha infatti lavorato anche come conduttrice, presentando «Linea Verde» nel 2002, e come autrice di diversi programmi, come «Un giorno speciale» su Rai 1, «Guida al Verde» su Alice TV e «L'Eredità», sempre su Rai 1. Molti anche i lavori come regista e come consulente di comunicazione, in particolare per l'audiovisivo.