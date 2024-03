Aurora Ramazzotti: «Piccole cose per cui sono grata. La vera felicità è sotto ai nostri occhi»

Aurora Ramazzotti è solita pubblicare nel proprio profilo Instagram video in cui racconta la sua quotidinità insieme al suo bambino Cesare che, da quando è nato, le ha fatto conoscere il vero amore e la vera felicità.

L'influencer, nelle scorse ore, ha postato un filmato in cui si racconta a cuore aperto ai suoi fan: le piccole cose per cui è grata, ad esempio, fare colazione tranquilla, oppure non preoccuparsi più del bambino (che comunque è al sicuro) quando è sotto alla doccia. Tutto il dolce monologo della giovane mamma è accompagnato da immagini bellissime di Aurora, del compagno Goffredo Cerza e del loro piccolo Cesare.