Fragole, ciliegie e more, allarme per quelle surgelate: il grave rischio per la salute

Che siano

fragole

, mirtilli, lamponi,

more

o

ciliegie

Giovedì 7 Novembre 2019, 13:08

, i frutti di bosco sono dei potentissimi alleati per la nostra salute: sono infatti ricchi di vitamina C, di ferro, acido folico e antiossidanti, tuttavia è stato lanciato l’allarme su alcune marche specifiche di frutti rossi surgelati., contro l’invecchiamento cellulare, per i vasi capillari, la vista, tengono a bada colesterolo e pressione e aiutano anche la memoria e contrastano l’’Alzheimer; senza contare che contribuiscono a farci rimanere in linea grazie agli elevati livelli di resveratrolo e prevengono infiammazioni e infezioni. La sicurezza viene prima di tutto, così i frutti di bosco congelati e surgelati sono sotto strettissimo controllo per via della concreta possibilità di contrarre il virus dell’ epatite A.