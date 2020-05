Come reagisce il corpo al Covid-19? La spiegazione con acqua e aspirina diventa virale

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Maggio 2020, 19:35

Il mondo intero è flagellato dalla pandemia da coronavirus, e nonostante la scienza faccia passi avanti nello studio di questo terribile virus, i misteri continuano ad essere tanti. Districarsi tra paroloni e definizioni per noi non addetti ai lavori non è semplice. In molti si chiedono come avvenga l'infezione da Covid-19 e così il dottor Juan Rivera (cardiologo e internista del John Hopkins University Hospital) ha deciso di rivolgersi a loro con un video semplice ed efficace. Tre bicchieri d'acqua e alcune compresse di aspirina: questi gli elementi per far capire come il nostro corpo reagisca al Covid-19. I bicchieri di acqua rappresentano tre persone diverse, con un diverso comportamento al virus rappresentato dalle compresse di aspirina. Crediti foto@Shutterstock