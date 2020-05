Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Maggio 2020, 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scienza segna un altro passo importante contro il. Inun team di ricercatori ha verificato che i pazienti che risultano positivi al coronavirus, dopo il recupero, ovvero dopo essere completamente guariti dalla, non sono in grado di trasmettere l'infezione ad altri e potrebbero avere gli anticorpi che impediscono loro di ammalarsi di nuovo. A riportare la notizia è il sito di, la multinazionale operativa nel settore dei mass media con sede ae filiali in tutto il mondo.Gli scienziati dei Centri coreani per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno studiato l'evoluzione delin 285 sopravvissuti a Covid-19 che erano risultati positivi al coronavirus e dopo che la loro malattia apparentemente si era risolta, come indicato da un precedente risultato negativo del test. I cosiddetti pazienti re-positivi non sono stati in grado di diffondere alcuna infezione persistente e i campioni di virus raccolti dal loro sangue non potevano essere coltivati ​​in coltura, perché le particelle dierano non infettive o morte.Le prove che arrivano dalla Corea del Sud, qundi, suggeriscono che, anche quando le misure di distanziamento fisico sono allentate. La ricerca ha mostrato che i cosiddetti test Pcr per l'acido nucleico del coronavirus non sono in grado di distinguere tra particelle di virus morte e vitali, dando potenzialmente l'impressione sbagliata che qualcuno che risulta positivo al virus rimanga contagioso.La ricerca può anche aiutare nel dibattito - sempre in campo scientifico - sui test, che cercano marcatori nel sangue che indicano l'esposizione al nuovo coronavirus. Gli esperti ritengono che gli anticorpi probabilmente trasmettano un certo livello di protezione contro il virus, ma non hanno ancora prove concrete. Né sanno per quanto tempo può durare l'immunità.Un recente studio condotto a Singapore ha dimostrato che i pazienti guariti da sindrome respiratoria acuta grave o Sars, per esempio, hanno "livelli significativi di anticorpi neutralizzanti", secondo i ricercatori tra cui Danielle E. Anderson di Duke-NUS Medical Scuola, come spiega Bloomberg.Altri scienziati hanno scoperto livelli più alti di IgM, un anticorpo che appare in risposta all'esposizione a un antigene, nei bambini, secondo un articolo pubblicato su medRxiv. Ciò suggerisce che. Lo studio non è ancora stato certificato.A seguito dei risultati dello studio della Corea del Sud, le autorità hanno affermato che, in base a protocolli rivisti, le persone non dovrebbero più essere tenute a testare il virus prima di tornare al lavoro o a scuola dopo essersi riprese dalla malattia e aver completato il periodo di isolamento. «In base ai nuovi protocolli, non sono necessari ulteriori test per i casi che sono stati scaricati dall'isolamento», ha affermato il Cdc (Centers for Disease Control and Prevention, ovvero i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie) coreano in un rapporto. Alcuni pazienti con coronavirus, inoltre, si sono nuovamente dimostrati positivi per il virus fino a. Quasi tutti i casi per i quali sono stati effettuati esami del sangue presentavano anticorpi contro il virus.