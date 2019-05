Giorgia Meloni e le 'zucchine di mare': la gaffe anti-Macron conquista Twitter

La situazione sta scappando di mano... 😆 #zucchinedimare pic.twitter.com/L6wZyhBPQJ — Federico Mello (@fedemello) 3 maggio 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un videomessaggio su Facebook di, leader di Fratelli d’Italia, ha scatenato la reazione dei social: il tema era l’Europa, e in particolare alcune dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron, che è finito nel mirino della Meloni. «Devo farmi dire da Macron quanto deve essere ilche i nostri pescatori possono pescare nei mari italiani?», si chiede la Meloni.Un lapsus, quello sulle zucchine, da parte dell’esponente di destra, dovuta forse all’aver confuso le zucchine con i cetrioli di mare. «Ho detto per sbaglio ‘le zucchine pescate’, ma qual è il problema? - ha detto successivamente - Dato che sono di destra devo per forza essere impreparata e ignorante? O è solo per aver tirato in ballo il beniamino Macron?».Su Twitter in tanti hanno sottolineato il lapsus e l’hashtag #zucchinedimare è diventato in poche ore trending topic. Un fiume di meme e di foto ironiche ha invaso i social, dalle zucchine che ‘nuotano’ in mare alle zucchine nell’acquario, agli orti aperti, a scherzare sul dibattito sempre aperto sui porti. «Stamattina ho annaffiato l’orto e sono spuntate le prime orate, finalmente è primavera», ironizza un utente.