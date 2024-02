Vittorio Sgarbi si dimette da sottosegretario: «Lo comunicherò alla Meloni nelle prossime ore»

di Redazione web

Vittorio Sgarbi si dimette da sottosegretario alla Cultura. Lo ha annunciato lui stesso a Milano, a margine dell'evento "La Ripartenza": «Mi dimetto con effetto immediato da sottosegretario del governo e lo comunicherò nelle prossime ore alla Meloni», ha detto il critico d'arte, nella bufera da settimane per la vicenda del presunto furto di un quadro.

Sugli insulti ai giornalisti

«Non mi devo scusare con nessuno, ho espresso le mie imprecazioni come fa chiunque», ha aggiunto Sgarbi interrogato sulla sua reazione alle inchieste dei giornalisti di Report e de Il Fatto Quotidiano. A chi gli chiedeva quale fosse, in seguito alla sue reazioni, l'immagine di lui che arriva all'estero, il sottosegretario risponde: «Dobbiamo chiederlo all'estero. Il sottosegretario non ha rilasciato nessuna intervista quindi quelle erano immagini rubate.

Su San Siro: «Ristrutturare conviene a tutti»

«San Siro è la storia di Milano, dell’Inter e del Milan» La ristrutturazione «mi sembra che convenga a tutti», ha detto Sgarbi sulla questione del nuovo stadio di Milan e Inter. La via della ristrutturazione del Meazza, rispetto all’ipotesi di un nuovo stadio, «mi era sembrata una cosa inevitabile, nonostante la polemica che non ho voluto con Sala. C’è un vincolo relazionale per l’edificio storico, monumento con una grande storia che è la storia sportiva di Milano con l’Inter e con il Milan. Sala la prendeva come una contrapposizione», ma - ha spiegato Sgarbi - che San Siro «si possa ristrutturare credo che vada bene anche per Sala, perché mentre durava la polemica si è letto che San Siro è il quinto stadio più apprezzato del mondo».

