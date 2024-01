Sgarbi sbotta col giornalista di Report: «Se muori sono contento, adesso tiro fuori l'uc***lo e lo mandate in onda»

di Redazione web

Vittorio Sgarbi perde le staffe con l'inviato di Report. In un video pubblicato dal sito Dagospia, il sottosegretario alla Cultura, viene incalzato sul caso del quadro e reagisce augurandosi la morte del giornalista e minacciando di spogliarsi: «Se lei fa un incidente e muore io sono contento. Non rompa le pa*** a me, faccia di me***. Si tolga dai cogli***», urla Sgarbi, mentre si alza in piedi e si slaccia i pantaloni. «Tiro anche fuori l'uccello, così lo mandate in onda», minaccia il sottosegretario.

Sgarbi al giornalista di Report Manuele Bonaccorsi "faccia di merda...se lei muore in un incidente stradale io sono contento..me lo auguro...adesso tiro fuori l'uccello!"

un sottosegretario alla cultura così solo noi...orgoglio italiano...#Sgarbi #Report #ReportRai3#29gennaio pic.twitter.com/6LNHg3jSUi — Sirio (@siriomerenda) January 28, 2024

L'attacco a Report

Sgarbi, completamente fuori di sé, insulta Report e Ranucci: «Mi fate schifo, la trasmissione fa ca***e, siete ignoranti come le capre», tuona il sottosegretario.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Gennaio 2024, 08:50

