Vittorio Sgarbi silurato: non sarà più il presidente della Fondazione Canova. «L'incarico non sarà rinnovato»

Vittorio Sgarbi non sarà più Presidente della Fondazione Canova, L'annuncio, come riporta il Gazzettino, è stato fatto dal sindaco di Possagno in risposta agli appelli social contro il sottosegretario dopo gli insulti e i gesti osceni registrati da «Report» che rappresentano solo l'ultimo tassello di un rapporto già deteriorato. «Abbiamo prorogato questo cda per chiudere le manifestazioni canoviane - annuncia Valerio Favero - . Ma ho comunicato già a dicembre a Sgarbi la decisione di non procedere nel rinnovo del suo incarico». A confermare la scelta del sindaco è anche Giancarlo Cunial, ex professore di storia al Cavanis e collaboratore di Fondazione Canova dal 2001 al 2022.

L'inchiesta e la decisione

Favero sottolinea come la scelta sia maturata in tempi antecedenti all'inchiesta che vede il critico indagato per traffico illecito di beni culturali ma aggiunge «mi dissocio nella maniera più assoluta da quanto visto su Report domenica scorsa».

