Taglio dei vitalizi: gli ex deputati minacciano una class action

L'Associazione degli ex Parlamentari ha inviato a tutti i membri dell'Ufficio di presidenza della Camera una diffida stragiudiziale a non approvare la delibera che tagli i vitalizi agli ex deputati, con la minaccia di un'azione civile e amministrativa per danni rispetto alla quale risponderebbero personalmente e patrimonialmente ciascun membro dell'ufficio di Presidenza, compreso il presidente Roberto Fico. Lo hanno annunciato in una conferenza stampa il presidente dell'Associazione Antonello Falomi e Peppino Gargani.

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..