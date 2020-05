Sanatoria migranti, Bellanova: «Se non passa penso a dimissioni». Crimi: «No a permessi temporanei». E Salvini...

di Simone Pierini

Il dibattito politico si anima sulla questione della regolarizzazione dei migranti, una proposta che orma è diventata una battaglia per la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova che pensa anche alle dimissioni. Quella sulla regolarizzazione «non è una battaglia strumentale per il consenso. Queste persone non votano. Se non passa, sarà un motivo di riflessione sulla mia permanenza al Governo. Non sono qui per fare tappezzeria». Ha detto la Bellanova a 'Radio anch'io'.



«Tra le persone - ha spiegato la ministra di Italia Viva - c'è diffidenza perché per anni si è fatta passare l'idea che i diversi sono i nemici e che gli immigrati vengono qui a toglierci il lavoro. Sono invece fondamentali per portare avanti alcune attività, non solo in agricoltura dove rischiamo sperperi enormi per la mancata raccolta, ma anche le badanti che assistono tante persone anziane».



«Puntiamo - ha proseguito la ministra - a concedere un permesso di soggiorno temporaneo per sei mesi, rinnovabile per altri sei, per le aziende e le famiglie che vogliono regolarizzare. Ci sarà anche un contributo per lo Stato, anche se non bisogna esagerare: si tratta di persone sfruttate per 3 euro l'ora facendo concorrenza sleale alle imprese che rispettano le regole».



Bellanova non si è espressa sulle stime che parlano di 600mila persone interessate da un provvedimento di emersione dal lavoro nero. «Non sono in grado di dirlo, si tratta di chi può avere un contratto. Partiamo dai lavoratori nei campi, altrimenti qualcuno si dovrà assumere la responsabilità di far marcire i prodotti nei campi, e dalle badanti», ha osservato.



CRIMI: «NO A PERMESSI SOGGIORNO TEMPORANEI»



«Le ipotesi di sanatoria in campo riguardano la possibilità di concedere permessi di soggiorno temporanei per gli immigrati irregolari. Questo non aiuta l'emersione del lavoro nero, anzi lo fa aumentare. Non accetto però i permessi di soggiorno temporanei, perchè così il lavoro nero aumenta». Lo dice il capo politico di M5s Vito Crimi a Radio 24.



SALVINI: «NO A MAXISANATORIA SU IRREGOLARI»



«Se c'è un ministro di un settore strategico come l'Agricoltura che minaccia le dimissioni sull'ipotesi di regolarizzazione di 600mila lavoratori irregolari, se c'è un contrasto nel governo su questo è gravissimo. Sarebbe un pessimo segnale per chi lavora e paga le tasse regolarmente»: lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Skytg24 di Teresa Bellanova. «Io poi ovviamente sono contrario a una maxisanatoria di massa. A un settore strategico come quello dell'agricoltura serve un intervento immediato a fondo perduto e non regolarizzazioni», ha concluso. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Maggio 2020, 11:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA