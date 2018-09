Domenica 30 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non ci ha girato certo intorno il Ministro dell'Interno Matteo Salvini: ieri pomeriggio ha dato buca al Sindaco civico di Latina Damiano Coletta preferendo andare al derby Roma-Lazio. Il Vice Premier ed il primo cittadino si sarebbero dovuti incontrare in Prefettura attorno alle 19 per parlare di argomenti istituzionali, ma Salvini ha passato il pomeriggio allo stadio romano ed è arrivato a Latina solo più tardi, per intervenire alla Festa Regionale della Lega dove in 3mila lo aspettavano ai Giardinetti Falcone e Borsellino. Il Sindaco Coletta, amareggiato, ha diffuso un comunicato stampa spiegando il suo dispiacere nell'apprendere all'ultimo minuto che il Ministro aveva annullato l'evento e ribadendo che lui aveva importanti documenti da consegnargli."Ho appreso all’ultima ora - dichiara il Sindaco Damiano Coletta poco prima dell'arrivo di Salvini in città - che l’appuntamento fissato con il Ministro dell’Interno e Vice Premier Matteo Salvini è stato annullato dallo stesso Ministro. In questa occasione avrei consegnato un documento inerente alcune questioni urgenti che non riguardano una specifica parte politica ma la città e l’intero territorio pontino. Argomenti di particolare rilievo quali la sicurezza, il contrasto alle mafie e al caporalato, il potenziamento degli Uffici giudiziari e il governo del fenomeno migratorio. Oltre alle annose mancanze dei governi centrali sui sistemi delle infrastrutture. Dispiace che Salvini abbia dato la precedenza agli impegni di partito rispetto al ruolo di Ministro dell’Interno e di rappresentante del Governo, mancando così di rispetto nei confronti dell’Istituzione e della comunità che rappresento". Dalle parole del primo cittadino è chiaro che crede che Salvini abbia dovuto disdire per impegni istituzionali, ma poco dopo, nell'intervento del Ministro al parco Falcone e Borsellino, viene fuori la verità.Quando è arrivato sul palco del parco accolto da cori da stadio,non si è fatto certo scrupoli a raccontare dove era stato nel pomeriggio e, quindi, perché aveva dato buca al Sindaco di Latina. Ha raccontato, infatti, di essere arrivato a Latina dopo il derby. Insomma, ha preferito assistere in diretta al 3-1 della Roma piuttosto che incontrare in Prefettura il Sindaco di Latina. Ha anche lanciato qualche frecciatina al, che un anno fa aveva invitato la presidente della Camera Laura Boldrini a Latina per cambiare nome al parco Arnaldo Mussolini in Falcone e Borsellino. «Questa amministrazione - ha detto ai circa 3mila presenti - è buona solo a cambiare i nomi ai giardinetti». Chissà che non fosse infastidito anche del fatto che, qualche chilometro più in là dal luogo dove si è tenuta la Festa Regionale della Lega, alcuni assessori e consiglieri della lista civica che ha fatto vincere a Damiano Coletta le elezioni, manifestassero contro le sue politiche di Governo.