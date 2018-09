Anziana violentata, Salvini: «Serve castrazione chimica per “curare” gli infami»

Castrazione chimica per "lo SCHIFOSO che qualche giorno fa aveva rapinato e stuprato una donna di 70 anni in casa sua a Milano. Un recidivo. Era già stato rispedito in Romania per un'altra violenza di dieci anni fa ma, uscito dal carcere, ha pensato bene di tornare subito in Italia!

. Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su Twitter.

Beccato dalla @poliziadistato lo SCHIFOSO che qualche giorno fa aveva rapinato e stuprato una donna di 70 anni in casa sua a Milano.

Posto che questo soggetto dovrebbe essere subito restituito alle patrie galere (e questa volta suggerisco di buttare la chiave) - aggiunge Salvini - confermo l'opportunità della castrazione chimica farmacologica per 'curare' questi infami: altri Paesi la sperimentano da anni, perché in Italia no???

