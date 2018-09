Il Pd in piazza dopo la batosta: manifestazione a Roma contro il governo Live

Il Pd alla prova della piazza. Il principale partito di opposizione chiama a raccolta i suoi sostenitori per una manifestazione in piazza del Popolo, a Roma. Secondo gli organizzatori, a un'ora e mezzo dall'inizio, sono 50.000 le persone presenti.







«Oggi chi già teneva le bottiglie di champagne, perché loro brindano a champagne, per brindare al fallimento del Pd rimetta le bottiglie a posto e si prepari perché il partito combatterà dalla Val D'Aosta alla Sicilia per salvare l'Italia», commenta il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria del Pd. «In Italia c'è un governo che sfrutta i problemi delle persone ma non li risolve - ha aggiunto - anzi li aggrava perché sono politiche che non guardano al lavoro, alla formazione, alla scuola e all'università ma creano altri debiti che i giovani dovranno pagare. Quindi siamo qua per dire che i democratici saranno in prima fila per ricostruire una alternativa a chi ha preso i voti raccontando i problemi ma non li risolve». ? «Di Maio e Salvini - ha detto ancora - hanno vinto con gli inganni, e gli italiani cominciano a capire che quelle promesse non solo erano irrealizzabili, ma hanno forse anche un obiettivo politico: picconare l'Europa è contro gli italiani e gli europei. L'Europa va cambiata ma distruggerla è fare un favore a Trump, Putin, le grandi potenze che vogliono mangiarsi i nostri risparmi. Sembrano una succursale locale di chi odia questo Paese. Quindi dobbiamo combattere - ha concluso - I democratici saranno baluardo della ricostruzione di una alternativa».



«Mi sembra una buona ripartenza non solo per il Pd: in piazza ho visto tante persone che non sono del Pd ma che vogliono opporsi a questo governo populista», ha detto Carlo Calenda arrivando all'evento. «Sono 25 anni che non vado ad una manifestazione» ha rivelato l'ex ministro Calenda. «È importante - ha aggiunto - essere qui e far sentire la nostra voce contro il governo. Il primo compito di un governo è mantenere in ordine il Paese e non solo i conti, e il governo non lo sta facendo. I populismo quando sono basati sulle menzogne poi si sciolgono presto, per questo è importante far sentire la nostra voce».



«Unità, unità, unità» ripetuto ritmicamente. Lo urlano i militanti del Pd presenti in piazza. A dare lo spunto è stato il primo oratore, Federico Romeo, il minisindaco di Val Polcevera a Genova, dove è crollato il Ponte Morandi, che ha invitato il Pd a lavorare in parlamento unito per presentare emendamenti al decreto Genova che raccolgano le istanze del territorio.



Il segretario Martina ha accolto a Termini il primo treno speciale dei militanti. «Un segretario, c'è solo un segretario» hanno intonato i militanti lombardi. Oltre a bandiere del Pd, molte bandiere dell'Unione europea.

«In viaggio verso Roma, verso Piazza del Popolo. È giusto stare in piazza contro questo Governo», ha scritto su Facebook Matteo Renzi. «Questi incompetenti - prosegue - mettono a rischio l'economia. Prendono in giro i loro elettori, perché non manterranno comunque le promesse. Offendono gli altri cittadini, insultando chi la pensa diversamente. Noi dobbiamo reagire, senza paura.E farlo senza divisioni interne, basta con le polemiche. Lottare colpo su colpo. E organizzare forme di resistenza civile contro la deriva venezuelana di Di Maio e Salvini. L'Italia è stata resa grande dal lavoro, dal sudore, dalla fatica e non dall'assistenzialismo. Non lasciamo il futuro a chi vuole vivere di condoni e sussidi. Senza paura, amici».

«Oggi tutte e tutti in # Piazza del Popolo a Roma per costruire l'alternativa. Per governare non basta avere i numeri in Parlamento, servono le soluzioni ai problemi delle persone. Questo Governo cavalca le paure e non le risolve #perlitalia», ha scritto in un tweet il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

