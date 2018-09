Il Pd punge Salvini: «Estendiamo a tutti i cittadini la rateizzazione ottenuta dalla Lega»

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo l'accordo tra La Lega e lo stato per restituire i quarantanove milioni in rate per un totale di 76 anni , la polemica politica al riguardo si fa feroce. Insorge, ovviamente, il. Ieri Salvini aveva specificato che a saldare il conto nel corso degli anni sarebbero stati i parlamentari leghisti, ma ai democratici questo chiarimento non basta.Tra le tante dichiarazioni, spicca quella provocatoria del deputato democratico, che ha depositato all'ufficio legislativo della Camera una proposta di legge che sostanzialmente cerca di "replicare" l'accordo raggiunto dalla Lega per tutti i cittadini. ​«La Lega si è accordata per saldare in 76 anni il suo debito con lo Stato? Bene, allora devono poterlo fare pure i cittadini e le imprese in difficolta».«La proposta è quella di cambiare la norma sulla rateizzazione dei debiti dei cittadini con Equitalia, che al momento prevede una realizzazione ordinaria massima di 72 rate ovvero 6 anni», aggiunge D'Alessandro. «Portiamola a 912 rate mensili, cioe' 76 anni, gli stessi tempi con cui Salvini ha intenzione di restituire la somma di 49 milioni che il suo partito deve agli italiani»