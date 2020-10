Orari differenziati a scuola per decongestionare i mezzi pubblici: confronto in corso tra Governo e Regioni

Orari flessibili a scuola, differenziati per diminuire i picchi di utenza sui mezzi pubblici? Il Governo e le Regioni ne stanno parlando e ci sarebbe un margine aperto di trattativa, per decongestionare i mezzi del Trasporto Pubblico Locale nelle grandi aree urbane.

Una delle proposte avanzate dagli enti locali sul fronte scuola, è invece quella di differenziare gli orari delle scuole 'per blocchi' - mattina o pomeriggio - soprattutto nelle grandi città- in modo da garantire le stesse ore di lavoro per il personale docente e non. Tra le ipotesi prese in esame c'è anche quella di aumentare la percentuale di lavoratori in smart-working, in particolare nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Ottobre 2020, 16:03

