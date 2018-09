Milleproroghe, vaccini ma non solo: dalla scuola alle banche, tutte le misure proposte

Decreto milleproroghe negli emendamenti proposti in commissione: sono 10 gli emendamenti dei relatori, tra essi, oltre alla soppressione del comma sui vaccini, sono affrontati i temi delle cartelle esattoriali, dei risparmiatori truffati dalle banche, delle graduatorie ad esaurimento nelle scuole e dell'integrazione salariale. , ecco tutte le misure presentate negli emendamenti proposti in commissione: sono 10 gli emendamenti dei relatori, tra essi, oltre alla soppressione del comma sui vaccini, sono affrontati i temi delle cartelle esattoriali, dei risparmiatori truffati dalle banche, delle graduatorie ad esaurimento nelle scuole e dell'integrazione salariale.

I relatori al decreto milleproroghe hanno presentato un emendamento sui comuni in dissesto finanziario riguardante la ricognizione dei debiti fuori bilancio. Se un Comune o un Ente locale ha presentato o presenterà entro il prossimo 30 novembre 2018 un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per esso la ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio sul raggiungimento degli obiettivi intermedi è effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018.



Inoltre «il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali non costituisce motivo per il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni» previste dal Testo unico degli Enti locali, «fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o rimodulato».

Un emendamento dei relatori al decreto Milleroroghe abroga il comma inserito in Senato che riguardava le Graduatorie ad esaurimento (Gae). Cassati anche i tre commi, inseriti sempre a Palazzo Madama, che riguardavano gli insegnanti all'estero. Il primo di questi commi stabiliva che i docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 potevano inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento (GAE). Tale facoltà era consentita inoltre ai docenti in possesso di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.



Per quanto riguarda i docenti all'estero, il decreto consentiva di utilizzare anche per il prossimo anno scolastico graduatorie in vigore nell'anno scolastico corrente. Palazzo Madama aveva inserito la proroga, dietro istanza degli interessati, della durata del mandato nella stessa sede all'estero, fino a sei anni, dei professori già nominati per un secondo mandato quadriennale. Questa proroga viene eliminata dall'emendamento dei relatori. Le somme della Carta elettronica di aggiornamento dei docenti (prevista dalla Buona Scuola) relative all'anno scolastico 2016/17 e non ancora utilizzate, potranno essere spese entro il 31 dicembre 2018.



INVALSI MATURITA' E OBBLIGO SCUOLA LAVORO SLITTA A 2020 Slitta al 2020 la norma varata l'anno scorso che stabiliva che le prove Invalsi in Italiano, Matematica e Inglese per gli studenti del quinto anno delle superiori fosse requisito di accesso all'esame di maturità. La legge del 2017 stabiliva che la nuova prova nazionale predisposta dall'Invalsi costituisse sin dall'anno scolastico che sta per cominciare requisito di accesso all'esame di maturità. Slitta all'anno scolastico 2019-20 l'entrata in vigore dell'obbligo per gli studenti dell'ultimo anno delle superiori di aver frequentato un percorso di alternanza scuola-lavoro per poter accedere all'esame di maturità.

I termini per il pagamento delle rate della rottamazione-bis prevista dal decreto legge del 16 ottobre 2017 in scadenza nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 slittano al 7 dicembre 2018, mentre il termine per il pagamento della rata in scadenza nel mese di febbraio 2019 è fissato nel mese maggio 2019.

Gli imprenditori che hanno beneficiato dell'esonero contributivo triennale (2015-18) previsto dal jobs act per l'avvio di nuovi contratti di assunzione, ma che non hanno pagato dei contributi pregressi, non perderanno i benefici del Jobs act se saneranno le proprie posizioni entro il 31 dicembre 2018.



PROROGA A 2018 INTEGRAZIONE SALARI AREE CRISI Potranno essere utilizzate per tutto il 2018 e risorse finanziarie residue previste dal jobs act come integrazione salariale ai lavoratori delle aziende delle aree di crisi industriale complessa e anche per quelli nelle aree interessati dagli accordi di reindustrializzazione. A prevederlo, un emendamento presentato dai relatori nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera che stanno esaminando i provvedimenti.

Sono 119 invece gli emendamenti dichiarati inammissibili per estraneità di materia, hanno annunciato i presidenti delle commissioni di merito, Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Rispetto agli 596 emendamenti iniziali ne rimangono 477 che saranno votati da domattina.