Migranti, Salvini: «In italia si entra con il mio permesso. Bloccheremo la Sea Watch»

«Io tutelo l'ordine pubblico in questo Paese e me ne prendo l'onore e gli oneri, quindi chi entra in Italia deve avere il mio permesso». Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, sulla competenza per gli sbarchi di migranti. «Faccio un esempio concreto - ha detto -: c'è questa nave della Sea Watch, olandese con equipaggio olandese, che sta tornando vicino alla Libia. Se raccogliesse immigrati in acque libiche, tunisine o maltesi e volesse arrivare in Italia farebbe una scelta che mette a rischio delle vite e quindi noi lo impediremo con ogni mezzo lecito necessario».

Luigi Di Maio sostiene che nel decreto sicurezza bis non ci siano norme a sufficienza sui rimpatri ma l'altro vicepremier Matteo Salvini ha spiegato oggi di non capire che cosa il collega abbia di contrario: «I rimpatri sono accordi internazionali su cui in questo momento sta discutendo il ministro Moavero a Bruzelles - ha detto Salvini - non possono essere decisi per decreto da un Governo quando riguardano un altro Paese». Poi un appello: «Gli altri decreti li leggo e se mi convincono li approvo. Io in questi 11 mesi ho sempre dimostrato lealtà, coerenza. La chiedo a tutti».

Lunedì 13 Maggio 2019, 12:22

