Mes, bocciatura alla Camera: 184 no. Maggioranza divisa in commissione

di Francesco Malfetano

Mes bocciato alla Camera con 184 voti contrari. Ma l'ora, per la maggioranza, di decidere da che parte stare è scattata già in commissione alle 8.30.

Mes, la maggioranza spaccata in commissione

Un regolamento di conti che, passando per la capigruppo della commissione Bilancio, sembra portare dritto ad una spaccatura nel governo. Lega e FdI infatti, durante la riunione che ha provato a delineare l'orientamento della maggioranza sul fondo Salva-banche, si sono dette pronte a votare favorevolemente rispetto al parere contrario della commissione. Un enorme giro di parole per dire, in pratica, "no" alla ratifica del Mes. Forza Italia però, da sempre favorevole al Trattato, si stacca e comunica agli alleati la propria idea di astenersi. La situazione si fa caotica. La distanza potrebbe dover essere marcata in Aula già in mattinata.

Il Mes infatti è il terzo punto all'ordine del giorno dei lavori, ma non è escluso che possa risalire il programma e finire subito nell'emiciclo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 14:34

