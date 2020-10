Matteo Salvini: «Il presidente Conte preferisce parlare con Fedez, con me un minuto»

Matteo Salvini non ci sta. «Se il presidente del Consiglio Giuseppe Conte preferisce parlare con Fedez è libero di farlo, con me ha trovato un minuto di tempo per telefonarmi la settimana scorsa...», afferma il leader della Lega ospite a Radio Crc targato Italia. Salvini fa riferimento alla telefonata tra il premier e Fedez. Il rapper ieri, su Instagram, ha detto di aver ricevuto la chiamata del presidente del Consiglio.

Fedez e sua moglie Chiara Ferragni sono stati contattati dal premier che ha chiesto alla coppia di impegnarsi pubblicamente per sollecitare i più giovani a usare sistematicamente la mascherina. Un intervento che ha fatto discutere.

Intanto sul capitolo scuola Salvini aggiunge: «Io ho due figli, se lasci a casa per qualche giorno ragazzi di liceo non è un problema per le famiglie perché sanno gestirsi ma chiudere asili ed elementari è un disastro per bimbi e per genitori che lavorano. De Luca ha sbagliato... Abbiamo anche un ministro come la Azzolina che non cancella un concorso che fa girare per l’Italia 60mila insegnanti, non so chi sia peggio».

