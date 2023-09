Matteo Salvini e le minacce di morte sui social. La solidarietà di Giorgia Meloni: «Non si lascerà intimidire»

Minacce di morte al vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. «Insulti e minacce di morte su Instagram. Paura? No. Querela? Sì», scrive Salvini su Facebook, pubblicando una combo con la sua foto e uno screenshot in cui si leggono le parole inviategli da un utente di cui lascia evidente il nome profilo. Solidarietà dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Esprimo la mia piena solidarietà a @matteosalvinimi di fronte alle minacce di morte ricevute sui social. Sicura che non si lascerà intimidire da tutto ciò e che continuerà, come suo solito, a dare il massimo per l'Italia con determinazione e coraggio.