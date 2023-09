Berlusconi day, statuine e foto a Paestum ma l'ologramma non c'è

«Dov'è l'ologramma?». «È all'ingresso? No, non c'è più,l'hanno tolto...». «La verità è che non c'è mai stato...». All'hotel Ariston di Paestum, location scelta da Forza Italia per il B day, tanti sono alla caccia del Berlusconi in 3D, che avrebbe dovuto accogliere militanti, simpatizzanti e delegati per la “tre giorni ”in memoria del Cav.

L'ologramma che non c'è

L'ologramma di Silvio, la sagoma con il suo volto fluttuante che saluta chi è venuto a commemorarlo non c'è. Annunciata prima delle kermesse, raccontano che l'idea del leader di Fi tridimensionale, che subito ha avuto un forte impatto mediatico, sia stata alla fine accantonata, perchè non gradita ai figli, oggi a Milano per ricordare il padre. Dal team 'Crisalidè, una rete di imprese del napoletano incaricata dagli organizzatori della manifestazione forzista della realizzazione grafica del Cavaliere in 3D, fanno sapere che «l'idea dell'ologramma, annunciata in un primo momento, è stata messa da parte».

«Nessuno dei dirigenti di Fi ha potuto vederla prima - assicurano - perchè si trattava solo di un semilavorato, ancora da completare.

