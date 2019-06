Vertice tra Conte, Di Maio e Salvini a Palazzo Chigi, è alta tensione sull'Ue

Lunedì 10 Giugno 2019, 12:55

È un bagno di realismo quello che Conte intende fornire ai leader di Lega e M5S. Partendo da un presupposto: il «peso» politico dell'Italia in Europa, dopo il 26 maggio, non consente ampi margini di manovra. Il nocciolo della questione è chi, di fatto, metterà nero su bianco lo schema di negoziato con l'Ue. Conte non ha intenzione di portare a Bruxelles i messaggi bellici degli ultimi giorni del M5S e soprattutto della Lega. Dialogo, riduzione del deficit e nessuna apertura ai minibot sono tre punti che, in perfetta linea con il Quirinale e il titolare del Mef Giovanni Tria, Conte reputa imprescindibili. Con un obiettivo: puntare ad una riduzione del deficit al 2%, magari utilizzando i risparmi che arrivano da reddito di cittadinanza e quota 100. Posizione che per Di Maio e Salvini al momento non è accettabile. Tanto che fonti M5S ricordano come l'Italia sia una Repubblica parlamentare, dove è la maggioranza nelle Camere a decidere. E la maggioranza - è il messaggio sottinteso - non ce l'ha Conte, ma Di Maio e Salvini. «Non sto al governo per tirarla per le lunghe o crescere dello zero virgola», sbotta invece il leader leghista fornendo al premier due priorità: «pagare i debiti e tagliare le tasse».Sul primo punto Lega e M5S sembrano non impuntarsi più di tanto sullo strumento dei minibot. Anche perché, ragionano fonti parlamentari, quella dei minibot è considerata, dalle parti del Colle, come una linea del Piave non superabile, come fu per la proposta di Paolo Savona a capo del Mef. L'attenzione del presidente Sergio Mattarella sui conti è altissima e, in vista della manovra - osservano le stesse fonti - al Colle sono due le parole d'ordine: stabilità e chiarezza: la necessità, quindi, di un governo stabile o, in caso contrario, la messa in campo di un percorso alternativo chiaro che, in caso di crisi, poterebbe alle urne a settembre. Sul taglio delle tasse la tensione non è minore. La Flat tax, per Salvini, è una priorità. Il M5S, per ora, sta al gioco consapevole tuttavia che saranno i numeri della manovra a minare l'applicazione della misura. «La manovra d'autunno non potrà certo essere espansiva», sottolinea un'autorevole fonte pentastellata. Al vertice, che rappresenta anche l'occasione per fare il punto sull'agenda, è all'ordine del giorno. Possibile la discussione anche sul salario minimo, sul quale Di Maio attende il placet leghista. «Prima dobbiamo ridurre le tasse», frena Salvini. Ma l'incontro tra i vice e il premier serve anche a riannodare i loro rapporti, scesi al minimo da quando, lunedì scorso, Conte ha lanciato il suo ultimatum a mezzo stampa. Una convergenza si potrebbe già trovare sul ministro per gli Affari Ue.Andrà probilmente alla Lega e il nome in pole è quello dell'economista Alberto Bagnai. In Europa l'Italia - come lo stesso Conte ha spiegato oggi allo Spitzenkandidat del Ppe Manfred Weber - punta a un portafogli economico, guardando a una tra le commissioni Concorrenza, Commercio o Industria. Sul nome, per ora, siamo ai rumors: da Giulio Tremonti a Massimiliano Fedriga fino a Giancarlo Giorgetti, la cui candidatura ha come principale freno la ricerca di un sostituto adeguato a Palazzo Chigi. E una convergenza starebbe per arrivare anche sul nuovo capo di Stato della Marina: potrebbe essere Giuseppe Cavo Dragone, visto di buon occhio anche al Colle. Già domani, nel Cdm che in cui Salvini incasserà il decreto sicurezza bis, potrebbe arrivare la nomina.