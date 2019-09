Governo , sulla trattativa M5S-Pd il premier incaricato Giuseppe Conte esprime tutto il suo ottimismo. Conte è intervenuto poco dopo le 12 alla festa del Fatto Quotidiano, alla Versiliana. La deadline è fissata per martedì , sulla il premier incaricatoesprime tutto il suo ottimismo.è intervenuto poco dopo le 12 alla festa del Fatto Quotidiano, alla Versiliana. La deadline è fissata per martedì

Luigi Di Maio attraverso l'elogio all'intervento fatto da Beppe Grillo :​ Nell'intervento non manca una critica indiretta aattraverso l'elogio all'intervento fatto da:​

Beppe Grillo è un intervento condivisibile per quanto riguarda l'impostazione, Grillo ha disegnato il futuro, ci invita a guardare in visione prospettica». Salvo poi aggiungere: «Sono convinto che anche Luigi Di Maio stia lavorando a questo progetto con entusiasmo».



M5S. Quello diè un intervento condivisibile per quanto riguarda l'impostazione, Grillo ha disegnato il futuro, ci invita a guardare in visione prospettica». Salvo poi aggiungere: «Sono convinto che anche Luigi Di Maio stia lavorando a questo progetto con entusiasmo». Conte ha sottolineato di non essere un esponente M5S

i sembra una formula inappropriata. Ma non sono nemmeno un premier per tutte le stagioni. Ho rifiutato la rinnovata stagione (con la Lega, ndr) che mi è stata proposta





Ministri. «Il tema dei ministri adesso non è la massima premura, in questo momento lo è il programma. E definendo le linee strategiche chiederò indicazioni in modo da consentirmi di scegliere la migliore squadra». Sulla trattativa



A mettere un punto è Dario Franceschini (Pd): «Eliminiamo due vicepremier», dice. Il vicesegretario vicario del Pd Andrea Orlando ha ritwittato subito il messaggio in cui l'ex ministro dem esorta a rinunciare allo schema con i due vicepremier - casella che nei totoministri per il Pd ha visto indicati proprio Orlando e Franceschini - per mandare avanti la formazione del governo con il M5S.



«Un altro contributo del Pd per sbloccare la situazione e aiutare il Governo a decollare». Lo scrive su twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, postando il tweet di Dario Franceschini con la proposta di rinunciare allo schema dei due vicepremier.



Non è d'accordo il pentastelato Gianluigi Paragone. «Il primo fa capire chi comanda. Il secondo vuole far fuori Di Maio da Palazzo Chigi». Così su Facebook il senatore M5S commenta le recenti dichiarazioni di Matteo Renzi (al 'Sole 24 Orè) e Dario Franceschini (su Twitter). L'ex premier, intervistato dal quotidiano economico, chiede un «governo per il Pil» o, avverte, «non avrà i nostri voti». Franceschini propone invece di «eliminare entrambi i posti da vicepremier».



La deadline. «Non sarà lunedì, forse sarà tra martedì, massimo mercoledì: secondo il cronoprogramma dobbiamo poter chiudere, quindi sciogliere la riserva, ovviamente confido positivamente».



«Il tema dei ministri adesso non è la massima premura, in questo momento lo è il programma. E definendo le linee strategiche chiederò indicazioni in modo da consentirmi di scegliere la migliore squadra». Sulla trattativa M5S Pd: «Vedo un buon clima di lavoro. Da questo punto di vista sono convinto assolutamente che tutti sono disponibili ad accantonare il passato e a concentrarsi su questo importante progetto che riguarda l'intero Paese». Le cose «stanno andando bene, sto soprattutto lavorando al programma». A mettere un punto è Dario Franceschini (Pd): «Eliminiamo due vicepremier», dice.





Salvini critico. «Conte ha già scaricato i 5Stelle e ha abbracciato con entusiasmo il suo Pd. Che tristezza, da avvocato del popolo a avvocato della casta. Non potranno scappare dal Voto all'infinito, noi lavoriamo e ci prepariamo a vincere». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. «Lavorerò anche per questo, per evitare una squadra tutta maschile e riconoscere al genere un adeguamento riconoscimento. I rapporti con la Lega? Mi costringete a fare un salto indietro, sono proteso (rpt, proteso) al futuro e sono concentrato al futuro».

«al massimo mercoledì».«M«Sto ricevendo tanti messaggi da parte dei leader che ho conosciuto in questi 14 mesi, in particolare tanti segni di apprezzamento. Questo fa piacere e lo considero un ottimo auspicio per avviare un'esperienza di governo in cui l'Italia può giocare da protagonista in questa nuova legislatura. Mi piacerebbe molto che l'Italia possa dare un contributo critico per adeguare il patto di stabilità al nuoco clima economico, alla nuova prospettiva economica».