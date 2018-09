Il premier Conte in corsa per una cattedra all’università La Sapienza: «Non parteciperò»​

Sul suo concorso universitario @GiuseppeConteIT aveva detto, in conferenza stampa a @Palazzo_Chigi, che la sua veste di Presidente del Consiglio gli "imponeva di riconsiderare questa procedura in corso". Ora pare che non abbia riconsiderato abbastanza. Rinuncia al concorso o no? — nomfup (@nomfup) 10 settembre 2018

Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

non ha rinunciato alper la cattedra di diritto privato all'di Roma. Il Ildei Ministri, ordinario a Firenze ma in aspettativa non retribuita dopo l'assunzione dell'incarico di governo, avrebbe infatti semplicemente chiesto e ottenuto di rimandare ila cui dovrà sottoporsi insieme agli altri candidati.A rivelarlo, ancora una volta, è Politico Europe , lo stesso portale che la scorsa settimana aveva fatto uscire il caso , che aveva portato Conte a dichiarare, il 6 settembre scorso: «Quando sono stato incaricato premier vivevo un'altra vita professionale di professore e avvocato. Questa mia nuova veste mi impone di riconsiderare questo incarico e di non partecipare al colloquio di lunedì anche se l'idea di un colloquio in inglese dopo aver incontrato Trump era carina!». Gli impegni istituzionali hanno impedito a Conte di poter sostenere l', ma il premier avrebbe chiesto adi poter posticiparne la data: l'università avrebbe quindi chiesto e ottenuto l'assenso degli altri due candidati, i docenti Mauro Orlandi e Giovanni Perlingieri.Giuseppe Conte aveva fatto domanda per il concorso alla cattedra del primo ateneo romano nelscorso, mesi prima di diventare ildi. Una volta assunto l'incarico istituzionale, però, potrebbero sorgere questioni legittime di opportunità e conflitti di interessi. In quanto capo del governo, Conte avrebbe infatti dei poteri di gestione dei fondi di un'università pubblica, dalla cui commissione giudicante dovrebbe essere valutato. Il suo mentore, l'uomo che ha lasciato la cattedra per cui ora concorre anche il premier, nega però queste ipotesi: «Non deve rinunciare, è preparatissimo e non sta infrangendo alcuna norma». Resta da capire se la partecipazione di Conte al concorso sia conforme a tutte le stringenti norme, nazionali e interne a La Sapienza, che mirano a evitare corruzione e conflitti di interessi.La candidatura di Conte, dal mese di febbraio, era stata valutata il primo agosto e il 4 settembre dalla commissione esaminatrice, che però, in maniera anomala e inusuale, non ne aveva dato conto sul sito dell'ateneo.