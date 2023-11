Giorgia Meloni, il parrucchiere: «Le ho cambiato look dopo un anno. I clienti vengono con la sua foto»

«Alla premier Meloni ho cambiato look: dopo un anno, come tutte le donne, andava cambiato e così le ho tagliato i capelli per 15 cm, con un colore biondo leggermente più freddo rispetto al precedente su delle basi naturali di balayage. Poi siamo passati dai capelli lisci a delle più morbide wave».

Lo rivela a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Antonio Pruno, hair stylist e parrucchiere di Giorgia Meloni, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. È lei che ha proposto questo new look alla premier? «Certo, glielo ho proposto e lei ha subito accettato». C’è già stata qualche cliente che le ha chiesto il nuovo “taglio alla Meloni”? «Sì – ha detto Pruno – devo dire che stamattina sono già venute tre nuove clienti che mi hanno portato appositamente la sua foto».

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 22:54

