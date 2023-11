Giorgia Meloni: «L'accordo con l'Albania sui centri di accoglienza per i migranti può diventare modello per l'Ue»

Sui migranti Giorgia Meloni gioca la carta Albania ed è pronta a scommettere che la proposta italiana di "dirottare" i flussi migratori irregolari e accogliere in Europa solo chi ha davvero diritto alla protezione internazionale possa diventare un modello per i Paesi dell'Unione europea.

Due Centri per il rimpatrio in Albania

Di quanti migranti l'anno si parla? Nei due Cpr ipotizzati in Albania c'è l'intesa per 39mila migranti l'anno. «L'accordo con l'Albania sui centri di accoglienza per i migranti può diventare modello per l'Ue», dice il premier in un'intervista a Il Messaggero, firmata dal direttore Massimo Martinelli, specificando che l'accordo con l'Albania sui migranti può diventare «un modello di collaborazione tra Paesi UE e Paesi extra-UE sul fronte della gestione dei flussi migratori».

Un'intesa, ha detto il presidente del Consiglio, «che rafforza il partenariato strategico tra Italia e Albania e si pone sostanzialmente tre obiettivi: contrastare il traffico di esseri umani, prevenire i flussi migratori irregolari e accogliere in Europa solo chi ha davvero diritto alla protezione internazionale.