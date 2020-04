Giorgia Meloni attacca Virginia Raggi su twitter: «Roma, punti sulle aziende italiane per i buoni per le famiglie bisognose»

Valorizzare il made in Italy e le aziende italiane non è uno slogan, ma il faro dell'azione politica e amministrativa. Il Comune di Roma e il sindaco Raggi dimostrino con i fatti di tenere alla nostra economia e si affidino a una azienda italiana. @leggoithttps://t.co/571enTTLeC — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) April 3, 2020

. La leader di Fratelli d'Italia, dopo la denuncia di Leggo, in cui si svela l'intenzione dell'amministrazione capitolina di preferire una società francese ad una italiana per distribuire gli aiuti alle famiglie bisognose con i buoni pasto, va all'attacco della sindaca: «Valorizzare il made in Italy e le aziende italiane non è uno slogan, ma il faro dell'azione politica e amministrativa. Il Comune di Roma e il sindaco Raggi dimostrino con i fatti di tenere alla nostra economia e si affidino a una azienda italiana». Menzionando la nostra testata, che ha messo sotto i riflettori quanto sta per accadere.Ricordiamo, come denunciato da Leggo, che l'azienda italiana Repas, che aveva regolarmente vinto la gara di appalto Consip per la gestione dei buoni pasto per la pubblica amministrazione del Lazio, è stata scartata in favore di una francese.Leggi anche > Roma, per aiutare le famiglie bisognose Virginia Raggi punta sui francesi e scarta la società italiana