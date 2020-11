Calabria, Gino Strada annuncia accordo tra Emergency e governo: «Iniziamo domani mattina»

«Oggi pomeriggio abbiamo definito un accordo di collaborazione tra EMERGENCY e Protezione civile per contribuire concretamente a rispondere all’emergenza sanitaria in Calabria. Inizieremo domani mattina a lavorare a un progetto da far partire al più presto. Ringrazio il Governo per la stima che ha dimostrato per il lavoro di EMERGENCY e le tante persone che ci hanno dato fiducia, offrendo da subito il loro sostegno». Lo ha annunciato Gino Strada sul suo profilo Facebook.

«Ci sono state interlocuzioni importanti con Gino Strada nelle ultime ore e ritengo che il suo contributo sarà sicuramente importante per questa sfida della Calabria. Valuteremo con lui e con la sua squadra quali saranno le modalità più opportune per svolgere questo impegno». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando a Carta Bianca dell'ipotesi di Gino Strada commissario per la sanità in Calabria.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Novembre 2020, 22:36

