Batistuta candidato sindaco a Firenze? Lui smentisce: «Non faccio politica». Ma le voci infiammano la città

di Redazione web

Nelle ultime ore le voci erano diventate insistenti: il Re Leone candidato sindaco a Firenze. Parliamo di Gabriel Omar Batistuta, indimenticato bomber argentino della Fiorentina e campione d'Italia 2001 con la maglia della Roma, che molti volevano alla guida della coalizione di centrodestra per le elezioni del 2024. Ma a negare le voci ci ha pensato lui stesso, con un post sul suo profilo Facebook.

Decreto Caivano, al via Cdm a Palazzo Chigi. Meloni incontra la madre di Giovanbattista Cutolo

Giambruno, Scuderi lo punge in diretta: «L'orsa è morta perché ha incontrato il lupo». La reazione

Batistuta sindaco? Lui nega

«Voglio smentire le notizie che mi coinvolgono come possibile candidato a Firenze. Non partecipo in politica né in Italia né in Argentina, la mia unica intenzione è vivere in un mondo migliore dove le persone possano ottenere e godersi ciò che meritano per gli sforzi e i sacrifici nei loro compiti professionali o lavorativi - ha scritto Batistuta nel suo post - Sempre disponibile a collaborare da un luogo in cui può essere utile, ma in nessun modo trovarsi in una posizione di potere che dovrebbero occupare solo coloro che si sono preparati adeguatamente con meriti sufficienti per meritarselo».

L'entusiasmo a Firenze

A negare la candidatura in realtà, scrive il Corriere Fiorentino, ci avevano già pensato i responsabili locali e regionali di Lega e Fratelli d'Italia: Batistuta, che non ha mai avuto esperienze politiche in passato, sarebbe stato più un nome "di grido" che una figura davvero presentabile.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Settembre 2023, 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA