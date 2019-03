Si è attestata al 38,36% l'affluenza ai seggi per le elezioni regionali in Basilicata, secondo i dati comunicati sul sito del Viminale che riguardano 74 comuni su 131. Si tratta di un dato in netta crescita rispetto a quello della stessa ora delle precedenti consultazioni del novembre 2013 (24,4%). Ma in quell'occasione si votava in due giorni: domenica e lunedì. Oggi invece, le urne si chiuderanno definitivamente alle 23. Nella provincia di Potenza la quota di votanti alle 19 è stata del 37,12%. Leggermente più alta in quella di Matera (39,75%). L'affluenza finale alle precedenti regionali del 2013 era stata del 47,6%.

Sulla scia di Abruzzo e Sardegna e «forte» delle piazze riempite durante la campagna elettorale, il Centrodestra - guidato dall'ex generale della Guardia di Finanza Vito Bardi - «sente» di essere vicino a conquistare anche la Regione Basilicata, vittoria che sarebbe anche «storica», considerato che la Regione è da sempre un feudo del centrosinistra. Ad ogni modo, se il Centrodestra vedrà coronati gli sforzi dei suoi leader - Matteo Salvini in primo luogo, ma anche Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni si sono spesi in prima persona in Basilicata - il quadro politico che uscirà dalle regionali lucane dovrà essere studiato per le altre sue caratteristiche. Quale sarà il primo partito in consiglio regionale? Sarà la Lega a fare la parte del leone?



Già solo questo fatto avrebbe un significato profondo. In una regione che «non dimentica» - come avvertiva uno striscione esposto in occasione della prima visita a Potenza del Vicepremier e leader della Lega - un successo «pesante» del partito di Salvini( che oggi ha rotto il silenzio elettorale invitando i lucani a votare per mandare a casa il Pd) vorrebbe dire tanto. Innanzitutto, tonificherebbe la linea del suo leader - già premiato in Abruzzo e Sardegna - e lo lancerebbe verso le elezioni europee del 26 maggio e le regionali in Piemonte da una posizione di forza. E il Centrosinistra? Per la prima volta forse destinato a lasciare le stanze del potere lucano - nonostante il suo candidato governatore, Carlo Trerotola, provenga dalla società civile e non porti il peso delle scelte passate - confida nella sorpresa o cumunque di perdere «bene».



La prima preoccupazione dello schieramento sarà di valutare la forza del Pd: il futuro del maggiore azionista dello schieramento è legato alla percentuale di voti ottenuta. Con un Pd intorno al 20-21 per cento, «digerire» la sconfitta sarà più facile, ma forse non senza ripercussioni sugli equilibri interni: per ricompattarsi e cominciare subito a pensare alla rivincita. Infine, il Movimento 5 stelle. Dato per favorito fin quasi alla fine del 2018, oggi dà l'impressione di essere incappato in una congiuntura astrale sfavorevole. In Basilicata il candidato governatore, Antonio Mattia, e il movimento non hanno quasi sbagliato nulla, né in campagna elettorale né prima. Ma l'entusiasmo e i risultati ottenuti alle politiche del 4 marzo 2018 (otto parlamentari eletti in Basilicata su 13) appaiono lontani.



Cosa ha pesato? È innegabile che l'«effetto De Vito» - cioè l'arresto del presidente del consiglio comunale di Roma - non abbiano giovato ai 5 stelle lucani e al loro programma. È un giudizio sul programma - ambizioso ma franco ( Basilicata «carbon free» in dieci anni) - quello che si attende il quarto candidato governatore, Valerio Tramutoli (La Basilicata Possibile), che spera in un successo oltre le attese. Ma chi spera veramente nel «successo» è la Basilicata, che ha tanti problemi da risolvere. I primi due sono la grave carenza di infrastrutture (poche autostrade, ferrovie insufficienti, senza un aeroporto) e l'inarrestabile spopolamento che mette a rischio il futuro di tanti dei suoi 131 comuni. I diritti di sfruttamento del petrolio della Val d'Agri sono un corroborante indispensabile del bilancio regionale ma aprono il «fronte» della tutela dell'ambiente: vincitori e vinti da domani avranno un duro lavoro da affrontare.

