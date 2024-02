Denis Verdini torna in carcere, revocati i domiciliari: l'ex senatore è stato a cena fuori mentre scontava la condanna

di Redazione web

Denis Verdini torna in carcere. Revocata la detenzione domiciliare. Lo ha deciso il tribunale di sorveglianza di Firenze. All'ex senatore di Ala era stato contestato di aver violato le prescrizioni del tribunale di sorveglianza partecipando a tre cene in ristoranti della capitale, mentre scontava nella villa di Pian dei Giullari la condanna definitiva a 6 anni per il crac del Credito Cooperativo Fiorentino.

La condanna

Verdini era stato condannato a 6 anni e 6 mesi per il dissesto del Credito cooperativo fiorentino, piccolo istituto di credito di cui era stato per anni il dominus.

Nei giorni scorsi la procura generale di Firenze ha chiesto al tribunale di sorveglianza l’aggravamento della detenzione domiciliare, sulla scia dell’inchiesta per evasione avviata a carico dell’ex politico toscano dalla procura di Roma.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Febbraio 2024, 11:04

