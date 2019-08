Crisi di governo, l'ipotesi di un Esecutivo ponte fino alle elezioni

Giovedì 8 Agosto 2019, 21:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l'apertura dellasi fanno largo più scenari. Uno di questi è che le forze politiche più “responsabili” (o più prosaicamente, preoccupate all’idea di votare) diano vita a undi, che dir si voglia, che gestisca gli affari correnti e soprattutto realizzi lad’autunno, prima di portare il paese a votare. Naturalmente non ne farebbe parte la Lega, che ha provocato la rottura e anzi teme questa soluzione al pari di Fratelli d’Italia, ma potrebbero per ipotesi aderirvi da M5S al Pd a Forza Italia.Che sono poi gli stessi partiti che avrebbero più da perdere in caso di elezioni, ma sono anche quelli che si ritrovano nel comune voto a favore della nuova presidente della Commissione Ue, von der Leyen. Come a dire che sarebbe un esecutivo di rapporti distesi con Bruxelles.