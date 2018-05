contratto di governo tra la Lega e il Movimento 5 Stelle, e quali sono le coperture? A questa domanda ha cercato di rispondere l'Osservatorio sui conti pubblici italiani, di Carlo Cottarelli, che ha verificato i costi delle misure proposte o annunciate nel contratto da Di Maio e Salvini, e confrontato con le presunte coperture. Si va dalla flat tax Irpef al reddito di cittadinanza, dal potenziamento dei centri per l'impiego alla sterilizzazione dell'Iva fino alle accise sulla benzina eliminate.



Rousseau lento o inaccessibile: leggere (o votare) il contratto di governo è un'impresa







In tutto, il contratto avrebbe costi compresi tra i 108,7 e i 125,7 miliardi di euro: le coperture, invece, ammonterebbero a molto meno, appena 550 milioni. Nel capitolo coperture l'Osservatorio stima 100 milioni dalla riduzione del numero dei parlamentari, 100 milioni dal taglio delle pensioni d'oro, 100 milioni dall'eliminazione dei vitalizi e 200 milioni dalla riduzione delle missioni internazionali. Quanto costa iltra lae il, e quali sono le coperture? A questa domanda ha cercato di rispondere l'Osservatorio sui conti pubblici italiani, di Carlo Cottarelli, che ha verificato i costi delle misure proposte o annunciate nel contratto da, e confrontato con le presunte coperture. Si va dalla flat tax Irpef al reddito di cittadinanza, dal potenziamento dei centri per l'impiego alla sterilizzazione dell'Iva fino alle accise sulla benzina eliminate.In tutto, il contratto avrebbe costi compresi tra i 108,7 e i 125,7 miliardi di euro: le coperture, invece, ammonterebbero a molto meno, appena 550 milioni. Nel capitolo coperture l'Osservatorio stima 100 milioni dalla riduzione del numero dei parlamentari, 100 milioni dal taglio delle pensioni d'oro, 100 milioni dall'eliminazione dei vitalizi e 200 milioni dalla riduzione delle missioni internazionali.

Per quanto riguarda le spese, invece, la misura più costosa è la flat tax Irpef che si aggirerebbe sui 50 miliardi di euro, a cui si aggiungono i 17 miliardi del reddito e delle pensioni di cittadinanza, i 2 miliardi per il potenziamento dei centri per l'impiego, i 12,5 miliardi per la sterilizzazione dell'Iva, 6 miliardi per l'eliminazione delle accise sulla benzina, 5 miliardi per l'uscita dal lavoro delle categorie escluse, 8,1 miliardi per la riforma delle pensioni, fino a 17 miliardi per le politiche per la famiglia, 6 miliardi di investimenti, 400 milioni in totale per l'assunzione di polizia penitenziaria e 10 mila Forze dell'Ordine, 1,8 miliardi per l'innalzamento dell'indennità civile.