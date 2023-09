Carlo Calenda "tata" alla riunione di Azione: tra le braccia il piccolo Ulysse. «Ospite di livello»

di Redazione web

È virale l'immagine di Carlo Calenda in versione tata che, durante una riunione con i suoi, culla il neonato figlio della deputata Giulia Pastorella, vicepresidente di Azione. Il video è postato in una storia Instagram sul profilo del leder del partito. «Come iniziare al meglio la giornata», si legge come titolo insieme a «Benvenuto Ulysse». In sottofondo il brano Sunrise di Norah Jones.

Il leader di Azione Carlo Calenda ha tenuto in braccio il piccolo nel corso della riunione con i suoi esponenti di partito. Lo cullava nel video che ha condiviso nelle Instagram stories e il dolce scatto ha fatto il giro del web conquistando tutti: «Foto carina, bimbo stupendo», ha scritto un utente. E, ancora: «Perché in fondo Azione è una grande famiglia».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Settembre 2023, 19:27

