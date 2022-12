Berlusconi: «Ho rischiato di morire in campagna elettorale, anche per questo meritavo un ruolo istituzionale»

Silvio Berlusconi torna all'attacco. «Non ho preso nessun ruolo istituzionale in questo governo anche se lo meritavo. Anche vista la caduta che ho fatto il secondo giorno di campagna elettorale». Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in occasione dell'evento “Programmi, idee e priorità di Forza Italia per la Lombardia” a Milano.

«I medici - ha spiegato - mi avevano detto che sono vivo per miracolo e che forse passerà. Ma quando sono seduto o in piedi sono ancora quello che ragiona non male».

«Siamo grati a Fontana per l'attività di questi anni»

A Attilio Fontana «siamo grati per l'attività di questi anni. Abbiamo seguito quello che hai fatto: sempre messo in campo esperienza e competenza, un tratto riservato e gentile, e grandissima capacità di lavoro». Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in occasione dell'evento "Programmi, idee e priorità di Forza Italia per la Lombardia" a Milano. Berlusconi si è detto «felicissimo» della ricandidatura di Fontana, perché «vincerai e vinceremo»

