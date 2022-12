Berlusconi racconta del suo maestro di religione scappato dalla Russia: «Da sempre lotto per libertà»

"Ho sempre lottato per la libertà e per sconfiggere il comunismo, fin da piccolo. Il mio maestro di religione era un prete russo scappato dalla Cortina di Ferro, che ci raccontava del comunismo, diceva: «dove arriva il comunismo, arriva la paura, la miseria, il terrore e la morte». Per me già allora il comunismo era un pericolo grande, e mi sono sempre battuto per la libertà, la madre di tutti i nostri diritti". Così Silvio Berlusconi, in occasione del lancio della campagna elettorale 'azzurra' in vista delle elezioni regionali in Lombardia a sostegno della ricandidatura del governatore uscente, il leghista Attilio Fontana. Forza Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Berlusconi: «Ho rischiato di morire in campagna elettorale, anche per questo meritavo un ruolo istituzionale»

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Dicembre 2022, 08:58

