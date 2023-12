Beppe Grillo ricoverato in ospedale, come sta il leader del Movimento Cinque Stelle

di Redazione web

Beppe Grillo ricoverato in ospedale a Cecina. Secondo quanto riporta Il Tirreno, il comico e leader del Movimento Cinque Stelle si sarebbe presentato in pronto soccorso domenica mattina alle 10 e sarebbe stato trattenuto per accertamenti.

Come sta Beppe Grillo

Le condizioni di Beppe Grillo non sarebbero gravi. Il comico si trova nel reparto di Osservazione Breve dell’ospedale di Cecina. Non sarebbe la prima volta che Grillo si rivolge al pronto soccorso della cittadina toscana. Il fondatore fondatore del Movimento 5 Stelle possiede una villa sulla spiaggia di Marina di Bibbona, dove si trova spesso per vacanza.

Domani il processo del figlio

Saranno udienze fiume quelle in programma mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre a Tempio Pausania per il processo, a porte chiuse, per violenza sessuale di gruppo che vede imputati Ciro Grillo (figlio di Beppe, fondatore del M5s) e tre suoi amici liguri Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. In aula ritornerà la principale accusatrice dei quattro giovani e vittima della presunta violenza, che dovrà proseguire il suo racconto iniziato lo scorso 7 novembre e continuato il giorno successivo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Dicembre 2023, 11:32

